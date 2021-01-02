محافظ الإسكندرية: الهبوط الأرضي بالعامرية ناتج عن بيارة مصنع جبنة

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي العامرية أول، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، بالتعامل الفوري مع هبوط أرضي بمنطقة النهضة، بقرية "طيبة 1"، بجوار مصنع جبنة نطاق الحي، والذي تسبب في حفرة كبيرة، سقطت فيها سيارة خاصة، مما أدى إلى مصرع سائقها.

ووجه المحافظ بنزول لجنة مختصة لوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي، بما يضمن الحفاظ على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

وعلى الفور، تواجد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، والإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدني لاتخاذ اللازم، حيث تم تشكيل لجنة في الحال للوقوف على حقيقة الأمر، وتبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن بيارة خاصة بمصنع الجبنة، ونتيجة لتفاعلات المياه الصادرة من المصنع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم التأكيد علي الجهات المعنية بقطع المرافق بمنطقة الهبوط، وسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح.

كان وقع هبوط أرضي مفاجئ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بقرية "طيبة 1" بحي العامرية أول غرب الإسكندرية، ما تسبب في سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع معمل غباشي بقرية طيبة 1 بمنطقة النهضة، وانتقل مسئولي الحي والدفاع المدني إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، فيما يجري فحص أسباب الهبوط الذي نتج عنه حفرة كبيرة.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن كافة الإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدني تواجدوا بموقع الهبوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.