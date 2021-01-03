لماذا تغير مصل الإنفلونزا الموسمية 2021؟.. مستشار الرئيس يجيب (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنّ اللقاح الذي وفرته مصر ضد فيروس كورونا، لا خطر به، موضحا أنّ الدولة وضعت برنامجا خاص بأولوية وطريقة التوزيع، وجار عمل المنصة الإلكترونية للتقدم لطلب اللقاح لمن يرغب به: «في فئات أولى باللقاح زي الكوادر الطبية، وحتى الكوادر الطبية لهم أولوية، اللي بيتعاملوا مباشرة مع الجائحة، وبعدهم الكوادر التانية، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهكذا، والتسجيل للمحتاجين لتغطية الفئات المحتاجة والأولى تدريجيا، حسب الكميات المتاحة والتي تأتي من مصادرها».

الإنفلونزا الموسمية 256 نوعا

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ تحور فيروس كورونا (كوفيد 19)، ظاهرة علمية طبيعية موجودة بين كل الفيروسات، والدليل العلمي على ذلك أنّه يتم تغيير تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام.

وأضاف أنّ فيروسات الإنفلونزا الموسمية 256 نوعا على الأقل، وكل عام حسب الطفرات والسلالات والفيروسات والأنواع في العالم، تحدد منظمة الصحة العالمية نوع الإنفلونزا الموسمية الذي يكون موجودا كل عام، وبناء عليه يتم تحديد اللقاح المناسب، لذلك هذا العام وللمرة الأولى يكون المصل رباعي، فكل عام كانت الإنفلونزا الموسمية نوعين من فيروس a، ونوع واحد من فيروس B، وهذا العام نوعين من فيروس a ونوعين من فيروس B.

إنتاج اللقاحات لتتناسب مع التحورات الجديدة متاح

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أنّ فيروس كورونا المستجد ظهر في ديسمبر 2019 بالصين، ومرّ عليه عام حتى الآن، وكي يعيش الفيروس يتحور وتحدث تغيرات في البروتينات والسلالات الجينية، وينتج عنه نوع من التحور وهو شيء متوقع، ولكن اللقاح الموجود حاليا سيصلح للتطعيم ضد السلالات الجديدة حتى الآن، مشيرا إلى أنّ سلسلة إنتاج اللقاحات التجريبية أو التنفيذية، يستطيع الجزء العلمي وشركات الإنتاج إنتاج اللقاحات مع التحورات الجديدة، لتكون مؤثرة 100% وفعالة.