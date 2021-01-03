سيناريو كورونا في إيطاليا يهدد لبنان: تقاعس الدولة واستهتار المواطنين

أزمة جديدة تضرب لبنان لتكتمل سلسلة الأزمات التي تواجهها خلال الأشهر الماضية، حيث وصل وضع فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى حد «كارثي»، خاصة مع تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، ووصلت المستشفيات إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، وذلك أوصت لجنة الصحة البرلمانية بالإغلاق العام في البلاد لمدة 3 أسابيع.

«الناس غير ملتزمة والدولة لا تفرض غرامات وعقوبات على المخالفين»، أوضح النائب ​عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية أن تلك الأسباب كانت وراء وصول لبنان إلى مؤشر خطير، موضحا أن هناك حالة عامة من غير الالتزام لدى اللبنانيين بتواجدهم في التجمعات والاحتفالات دون إجراءات وقائية، وهو ما يؤدي إلى انتشار العدوى بطريقة أسرع»، وفقا لما نشره موقع «النهار» اللبناني.

وقال عراجي إن بلاده على أمام سيناريو «كارثي»، بعد ما فقدت السيطرة على الفيروس بسبب ما وصفه بـ«الفوضى» التي كانت قائمة في الأسابيع الماضية، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الإشغال في المستشفيات بنسبة 95%، وبالتالي هى بعد خطوة من بلوغ أقصى طاقة استيعابية لها، معتبرا أن الحكومة مسؤولة عن ما يحدث بعد رفضها توصيات الإغلاق.

ويرى نقيب الأطباء شرف أبو شرف، أن استهتار المواطنين قد يوصل لبنان إلى السيناريو الإيطالي، قائلا: «مسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية الدولة، وأنّ وزارة الداخلية لا يمكنها فرض التدابير بالقوة».

وسجلت لبنان إجمالي إصابات جاوز الـ186 ألف إصابة، وارتفعت الإصابات اليومية في البلاد بمعدلات قياسية خلال الأيام الماضية، وصل معدل الإصابات اليومية إلى أعلى درجاته في ليلة رأس السنة، مسجلا 3.507 آلاف إصابة جديدة، بينما انحفض إلى 2.520 ألف في آخر 24 ساعة، بينما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1.489، منهم 422 خلال شهر واحد، وفقا لإحصاءات «وورلد ميتر».