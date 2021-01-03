دخول البنوك بعدد محدد.. روشتة لوقاية أصحاب المعاشات من عدوى كورونا

اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، وحتى الاثنين 4 يناير، تستقبل منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن، لصرف استحقاقاتهم التأمينية.

ويبدأ الصرف للشريحة الثانية بدءا من الثلاثاء 5 يناير والأربعاء 6 يناير، لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، ثم البدء في الشريحة الثالثة.

الكمامة أساسية لأصحاب المعاشات لوقايتهم من كورونا

مع بداية الشهر وتجدد مشاهد الزحام أمام مكاتب البريد ومقرات البنوك لصرف المعاشات في ظل الموجة الثانية من أزمة فيروس كورونا، يجب على كل مقر بنكي أو مكتب بريد أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين به والجمهور، لأن الوقاية بحسب قول الدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، في حديثه لـ«الوطن» مسؤولية المكان والجمهور معا.

تحديد المسافات الكافية بين كل مواطن وأخر في طابور الانتظار أو أماكن الجلوس بينهم بما لا يقل عن متر ونصف كمسافة آمنة لتجنب العدوى، أول خطوة يجب تطبيقها مع موسم صرف المعاشات، وبحسب قول حتة، يجب على كل هيئة تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور تحديد مساحتها وتقسيم المساحة على عدد الأفراد المسموح دخولهم بعد وضع المسافة الآمنة بينهم في الاعتبار.

تحديد المسافات الكافية بين كل مواطن

وأوضح استشاري الطب الوقائي، أنه يجب إلزام كل شخص من الجمهور المضطر إلى دخول البنوك أو مكاتب البريد أو الشهر العقاري أو غيرها من المؤسسات، ارتداء الكمامة، مع حرص العاملين بالمكان على تطهير الأرضيات وأماكن الجلوس وغيرها بالماء والكلور.

الصرف ببطاقة «ميزة» من 1 يناير

ويمكن لصاحب المعاش والمستفيد الذي يحمل كارت «ميزة» أو بطاقة الصرف الآلي، صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصرافة المنتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير الجاري.