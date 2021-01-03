مصادر بـ«الصناعة»: تخريد السيارات «الملاكي» حتى موديل 2001

قالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ مبادرة إحلال السيارات القديمة التي سيتمّ الإعلان عن تفاصيلها في معرض تكنولوجيا إحلال السيارات المقرر إقامته غدا، تشمل السيارات الملاكي ولا تقتصر على سيارات التاكسي والميكروباص فقط.

السيارات المنتجة بعد 2001 لن يشملها التخريد

وأكّدت المصادر لـ"الوطن" أنَّ السيارات الملاكي التي مر على إنتاجها 20 عامًا يمكنها الانضمام إلى المبادرة، وهو ما يعني أن أصحاب السيارات موديل 2001 وما قبلها يمكنهم المشاركة في مبادرة الإحلال، مضيفة أن السيارات التي تم إنتاجها بعد هذا التاريخ لا يمكنها الإنضمام للمبادرة، لكن يمكنها الاستفادة من برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين من أجل توفير نحو 50% من تكلفة الوقود الشهري.

وبحسب المصادر فإن كل التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ والدعم النقدي المقدم كمساندة لأصحاب السيارات سيتم الكشف عنها في المعرض غدا، الذي ستشارك فيه نحو 35 شركة سيارات و9 بنوك وعدد كبير من الجهات المعنية بملف السيارات والطاقة النظيفة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المبادرة تسعى لتحقيق أكثر من هدف في وقت واحد، الأول أن يتمّ إتاحة سيارات تعمل بالطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي الذي حققت منه مصر اكتفاء ذاتيا، فضلًا عن خفض تكاليف استيراد الوقود الذي تستورد منه مصر نحو 30% من احتياجاتها، والهدف الثاني هو تنشيط سوق السيارات في مصر، وفتح الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتابعت: «المبادرة تهدف أيضا إلى أن توفير وسيلة انتقال آمنة وملائمة للمستهلك المصري بتمويل ميسر، خاصة أن مصر كانت ضمن أبرز الدول في حوادث الطرق، والتي تقع نسبة كبيرة منها بسبب سوء حالة السيارات وتهالكها».

سيارات الأجرة والنقل التي مر على إنتاجها 20 عاما ستكون ملزمة بالإحلال

وبحسب المصادر فإن انضمام أصحاب السيارات الملاكي للمبادرة أمرًا اختيارًا وليس إجباريًا، غير أن أصحاب سيارات الأجرة والنقل والسيارات التجارية التي مر على إنتاجها 20 عاما ستكون ملزمة بالإحلال، ولن يكون متاحا ترخيص سياراتهم القديمة مجددًا، وفقًا لقانون المرور الجديد.