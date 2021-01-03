أول تصريح لمحافظ الإسكندرية في العزل المنزلي: بدأت التعافي من كورونا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بدأ التعافي تدريجياً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يقضي فترة النقاهه حالياً داخل العزل المنزلي الذي تواجد فيه منذ اليوم الأول من إعلان إصابته.

وقال «الشريف»، إنه يسير وفقاً لتعليمات الفريق الطبي الذي يباشر حالته الصحية، مؤكداً أن المرحلة الثانية من الفيروس من المراحل الخطرة التي يجب الانتباه لها جيداً.

وأوضح أن الأعراض بدأت تظهر عليه خلال فتره الإصابة، ومع اتباع تعليمات الطبيب وتناول الأدوية تحسنت حالته، إلا أنه مازال يحتاج للنقاهة والرعاية الصحية.

وعن موعد عودته إلى العمل من ديوان المحافظة، أشار إلى أن ذلك لم يُحدد بعد، حيث مازال في انتظار تعليمات الطبيب حيال هذا الأمر،خاصة أن فترة النقاهه مهمة جدًا.

وأوضح أن المواطن لابد وأن يعي خطورة المرحلة الحالية لفيروس كورونا المستجد وهي أشد خطورة من الموجة الأولى، مطالباً الجميع باتباع عدد من النصائح الخاصة بالاجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة الطبية طوال الوقت، ومنع التواجد في أماكن الازدحام والتباعد الاجتماعي الدائم ومنع الاختلاط، وذلك حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

ويتابع اللواء محمد الشريف كافه أعمال المحافظة يومياً، حيث يتم إرسال كافة الأعمال والتوجيهات إلى رؤوساء الأحياء من داخل عزله الصحي.

وأصيب اللواء محمد الشريف بفيروس كورونا المستجد في الشهر الماضي، حيث ثبتت إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجريت له، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية.

فيما تم تعقيم مبني المحافظة يومياً بالكامل بعد إصابة «الشريف»، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.