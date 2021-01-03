القبض على عامل ونجله هاربين من حكم بالإعدام في قضية قتل بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل ونجله، في الإسكندرية، محكوم عليهما بالإعدام في جريمة قتل، ووردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بإشراف قطاع الأمن العام، مفادها اختباء محكوم عليهما (عامل ونجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة)، والمطلوب التنفيذ عليهما في قضية قتل، محكوم عليهما فيها بالإعدام، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن الغربية والإسكندرية، أسفرت عن ضبطهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.