محافظ بني سويف: التعامل اتسم بالسرعة مع تسريب خط غاز الواسطى دون أضرار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الأجهزة المعنية من شركة الغاز والوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى والأجهزة الأمنية والحماية المدنية، تعاملت سريعًا وبجدية مع تسريب محدود في خط غاز «7 بار» بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطى، والذي حدث نتيجة تآكل في فتحة اللحام حرف «T» بالخط الرئيسي.

وأضاف «لم يحدث أي أضرار ناتجة عن التسريب، وتم التأكد من الموقف بالشارع»، لافتًا إلى توجيه رئيس المدينة والجهات المعنية بالتواجد الدائم لحين الإصلاح التام وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى إلى المنازل، عقب التأكد من الصيانة الكاملة لسلامة المواطنين.

واطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الموقف الحالي الخاص بتسريب محدود بخط الغاز «7 بار»، بمنطقة المفارق آخر شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، والتي حدثت اليوم الأحد على إثر تأكل في فتحة اللحام حرف «T» بالخط الرئيسي، والذي لم يسفر عنه أي ضرر، وتم التأكد من استقرار الموقف بالشارع الذي حدث به التسريب، مع تكليف رئيس المدينة والجهات المعنية بالتواجد الدائم حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وكلف محافظ بني سويف فور علمه بالتسريب، رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع المشكلة، والذي قد توجه بصحبة فريق من الجهات المختصة ضم المعنيين من الوحدة المحلية والحماية المدنية والمرور والشرطة وشركة الغاز الطبيعي والكهرباء، والتي قامت باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاحتواء الموقف، بداية من فرض عمل كردون تأمين بمحيط منطقة التسريب، وإخلاء بعض المنازل المقابلة للموقع، وفصل التيار الكهربائي، وعمل تهدئة للخط بتخفيض قوة الضخ، حتى تم غلق الخط بشكل مؤقت، فيما يقوم حاليا فنيو شركة الغاز بأعمال إصلاح وصيانة الجزء المتضرر من الخط، ليتم بعد ذلك إعادة الخدمة لطبيعتها.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح واستمرار فرض كردون التأمين بمحيط المنطقة كإجراء احترازي حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، موجها بعمل تكثيف أعمال المراجعة الفنية الشاملة لجميع وصلات اللحام بالخط وتأمينها بالشكل الفني الآمن والمطلوب لمنع تكرار مثل تلك المشكلة، مع ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الفنية لكل خطوط الغاز بالمدينة.