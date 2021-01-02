إصابة 4 أشخاص في انقلاب "توك توك" على زراعي بني سويف

أُصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب مركبة "توك توك" على طريق الصعيد الزراعي أمام مدخل قرية الرياض التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإجراءات الطبية اللازمة .

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك" على الطريق الزراعي "الجيزة - بني سويف"، أمام مدخل قرية الرياض التابعة لمركز ناصر، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وحالتهم العامة متوسطة.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، بقيادة الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى المصابين الأربعة، وجرى إجراء الفحوصات والاشعات الطبية من "سونار" وموجات فوق صوتية، والإسعافات الأولية للمصابين.

وتبين ان المصابين هم: "محمد يونس عيد"، 59 سنة، مقيم بمركز ناصر، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيسر مع كدمات وسحجات، و"عماد شريف سعيد"، 41 سنة، مقيم مركز الواسطى، مصاب بجرح قطعي في الرأس حوالي 3 سنتيمتر مع سحجات وكدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، و"توفيق عبد الرحمن محمد"، 53 سنة، مصاب بسحجات وكدمات مختلفة بأنحاء مختلفة من الجسم، و"أحمد زكريا عبد النبي"، 24 سنة، مقيم "اهوه"، مركز بني سويف، فلاح، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيسر مع كدمات وسحجات متفرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.