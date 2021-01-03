تسريب في خط غاز عمومي بالواسطى ببني سويف وإخلاء عدد من المنازل

تسبب تسريب في خط عمومي للغاز بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطى شمال بني سويف، في حالة من الذعر بين الأهالي، قبل أن تنتقل قوات الحماية المدنية وشركة الغاز إلى موقع التسريب، وفرض كردون أمني وغلق المحبس العمومي، وفوجئ أهالي منطقة طراد النيل بمدينة الواسطى، برائحة غاز منبعثة من ماسورة الخط العمومي الرئيسي «7 بار» بشارع طراد النيل، بالقرب من مفارق الزاوية، ما تسبب لهم في حالة من الذعر والخوف، قبل إخطار الوحدة المحلية وطوارئ الغاز ومركز الشرطة.

وانتقل على الفور فنيو شركة الغاز ببني سويف، إلى موقع التسريب، حيث جرى إغلاق المحبس العمومي للغاز بالمنطقة، ودفعت مديرية أمن بني سويف بقوات الحماية المدنية بمديرية الأمن، على رأس 4 سيارات إلى موقع التسريب، استعدادا للتدخل في أي وقت، حيث جرى فرض كردون أمني في المنطقة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم، على قطع الكهرباء عن المنطقة مؤقتا لحين إنهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى مطالبة عدد من الأهالي المجاورين لموقع التسريب بإخلاء منازلهم مؤقتا، كنوع من زيادة الاطمئنان لحين انتهاء أعمال الصيانة، قبل أن يسيطر فنيو شركة الغاز على التسريب، وجاري إصلاح العطل.

وشكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، غرفة عمليات برئاسة رئيس الوحدة، وضمت في عضويتها كل المسؤوليين المعنيين وقسم الأزمات بالوحدة، لمتابعة مستجدات التسريب أولا بأول، والربط بين الجهات المعنية من غاز وكهرباء ومياه وشرطة وإسعاف.

مصدر: انتهاء أعمال الإصلاح خلال ساعات

وقال مصدر: «فور تلقي البلاغ، انتقلت قيادات الشركة وفنيو الصيانة إلى موقع العطل، وجرى إغلاق المحبس العمومي بالمنطقة، وجاري التعامل مع الموقف، وإجراء أعمال الصيانة، وخلال ساعات ستعود الأمور إلى طبيعتها تماما وإعادة ضخ الغاز بالمنطقة».