إصابة 4 أشخاص في حادث سير على «صحراوي بني سويف»

أصيب 4 أشخاص في حادث سير ببني سويف، وقع مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، عند مطلع سنور باتجاه المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بوقوع حادث سير بنطاق المحافظة، بالطريق الصحراوي الشرقي، عند مطلع سنور اتجاه المنيا، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وصّرح مصدر طبي بأن مستشفى بني سويف التخصصي استقبل 4 مصابين جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق المحافظة، باتجاه محافظة المنيا، قرب مطلع سنور.

وتبين أن المصابين هم "عبد الله جلال حسين"، 37 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الذراع الايسر، و"سهام نادى عبد العال"، 37 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، و"سعد عبد الله جلال"، 16 سنة، طالب، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، و"إسراء محمد جلال"، 16 سنة، طالبة، مصابة بسحجات بالجسم، جميعهم يقيمون مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصي، الأطباء بتقديم كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن الحادث، وقامت معدات إدارة المرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق، وعادت حركة السير إلى طبيعتها.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تلقى مدير أمن بني سويف إخطاراً بإصابة 4 أشخاص، نتيجة انقلاب مركبو توك توك على الطريق الزراعي، أمام مدخل قرية الرياض، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.