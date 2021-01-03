السيطرة على تسريب في خط غاز عمومي ببني سويف

سيطر فنيو شركة الغاز في بني سويف، على تسريب في ماسورة عمومية بطاقة «7 بار»، بمنطقة طراد النيل في مدينة الواسطى شمال المحافظة، وأصلحوا العطل، بالتعاون مع قوات الحماية المدينة بمديرية الأمن والوحدة المحلية.

وتسبب تسريب في خط عمومي للغاز بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطى شمال بني سويف، في حالة من الذعر لدى الأهالي، قبل أن تنتقل قوات الحماية المدنية وشركة الغاز إلى موقع التسريب ويتم فرض كردون أمني وغلق المحبس العمومي.

وفوجئ أهالي منطقة طراد النيل بمدينة الواسطى، برائحة غاز وانبعاثها من ماسورة الخط العمومي الرئيسي «7 بار» بشارع طراد النيل، بالقرب من مفارق الزاوية، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف، قبل أن يتم إخطار الوحدة المحلية وطوارئ الغاز ومركز الشرطة.

وانتقل على الفور فنيو شركة الغاز ببني سويف إلى موقع التسريب، حيث تم إغلاق المحبس العمومي، للغاز بالمنطقة، ودفعت مديرية أمن بني سويف بقوات الحماية المدنية بمديرية الأمن على رأس 4 سيارات إطفاء إلى موقع التسريب، و5 سيارات اسعاف، استعدادًا للتدخل في أي وقت، حيث تم فرض كردون أمني في المنطقة، لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة.

وقطعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم الكهرباء عن المنطقة مؤقتًا لحين إنهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى مطالبة عدد من الأهالي المجاورين لموقع التسريب بإخلاء منازلهم مؤقتا كنوع من زيادة الأطمئنان لحين إنتهاء أعمال الصيانة، قبل أن يسيطر فنيو شركة الغاز على التسريب، و إصلاح العطل.

وشكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى غرفة عمليات برئاسة رئيس الوحدة، وضم في عضويتها كل المسؤولين المعنيين وقسم الأزمات بالوحدة لمتابعة مستجدات التسريب أول بأول والربط بين الجهات المعنية من غاز وكهرباء ومياه وشرطة واسعاف.

من جانبه، قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، أنه تم السيطرة على الموقف تمامًا، من غلق المحابس العمومية وإصلاح العطل، وخلال ساعات قليلة سيتم الضخ مرة أخرى بعد إنتهاء الأعمال المتعلقة بالصيانة تمامًا والتأكد من سلامة الخط بشكل تام، لافتًا إلى تكاتف كل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.