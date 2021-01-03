ارتفاع مبيعات الملاكي 31% خلال 2020 لـ147 ألفا و581 سيارة

أصدَر مركز معلومات سوق السيارات «أميك» التقرير الخاص بمعدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المصري خلال الفترة من يناير وحتي نوفمبر من العام المنصرم 2020، حيث ارتفعت نسبة المبيعات 31% بمبيعات وصلت إلى 147581 سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام 2019 حيث بلغت المبيعات إلى 112931 سيارة .

وتضمن التقرير قائمة مبيعات السيارات (الملاكي) داخل السوق المحلية حسب السعة اللترية، حيث ارتفعت مبيعات السيارات ذات السعة اللترية 1000 سي سي بنسبة 39% بمبيعات 1056 سيارة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 761 سيارة.

فيما سجل التقرير ارتفاعًا كبيرًا ضمن فئة السيارات ذات السعة اللترية مابين (100 : 1300 سي سي) بمبيعات 2898 سيارة خلال 2020، مقارنة ببميعات 2019 والتي وصلت إلى 471 سيارة.

وأكّد التقرير، انخفاض في معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية ما بين (1300 : 1500 سي سي) بنسبة 20% بمبيعات 21016 سيارة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 26188 سيارة، فيما ارتفع معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية ما بين (1500 : 1600 سي سي) بنسبة 49% خلال 2020 بمبيعات 81319 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 54572 سيارة.

كما سجل التقرير ارتفاع معدل مبيعات الملاكي الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السعة اللترية 2000 سي سي أو أقل بنسبة 14% بمبيعات وصلت إلى 32168 سيارة خلال 2020، مقانرة بمبيعات العام 2019 والتي وصلت إلى 28237 سيارة .

وفي وقت سابق أوضح تقرير «أميك» الخاص بمعدل مبيعات السيارات «الملاكي» خلال شهر نوفمبر الماضي 2020، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019، وحسب التقرير ارتفع معدل مبيعات الملاكي خلال 2020 بنسبة 67% بمبيعات 20536 سيارة، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019 والتي سجلت 12321 سيارة.

ونوه التقرير، خلال قائمة تضم مبيعات السيارات «الملاكي» حسب السعة اللترية المختلفة، حيث سجل التقرير ارتفاعًا ملحوظ في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1000 : 1300سي سي» إلى 864 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 43 سيارة، كما سجل التقرير ارتفاعًا في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1500 : 1600 سي سي» بمبيعات 11256 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 6027 سيارة.