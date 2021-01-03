أبوالليف يستعين بموسيقى المهرجان في «عيب كده».. والملحن: نواكب الشارع

أطلق الفنان نادر أبوالليف، أغنية جديدة تحمل اسم «عيب كده» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع المشاهدات الشهير«يوتيوب».

أغنية «عيب كده» من كلمات الشاعر محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي.

وتحدث الملحن معتز أمين، في تصريحات صحفية، عن كواليس أغنية «عيب كده» مشيرًا إلى أن بداية العمل على الأغنية كان من خلال تراك موسيقي ما، بدأ تنفيذه والعمل عليه، ثم أضيفت الكلمات التي كانت مناسبة تمامًا لشخصية أبو الليف لكونها خفيفة، حسب قوله.

واستطرد «أحببنا أن نواكب الأحداث التي نمر بها في الشارع، كما أننا فضلنا أن نمسك العصا من المنتصف بتقديم عمل غنائي فيه روح أبو الليف، وأيضًا فيه جزء من المهرجانات الغنائية المنتشرة في الشارع المصري والعربي».

ويقول مطلع أغنية أبو الليف الجديدة: ماشي دغري ومتاكل حقي.. ولا بنطق يا حوسة حلى بعيد عني.. وذقي صاجي إتطبق.. إكمني ماليش ضهر ولا واسطة متسوحيبقى وسع شوف حالك يا أسطي روح روح.

وتضيف كلمات الأغنية: ليه معاندة معايا بس يا دنيا ليه وملطشة.. حاطة ليه نقرك بنقري وقلبي عاملاه ملطشة.. سانه ليه نابك عليا و هات في جسمي عضعضة.. قافلة ليه الدُومنة ليا و كل سككي معقدة.. كل همك تفرميني و جوه خلاطك ترميني للخسيس بترجي زهرك والأصيل بالمنفضة.. وأما وقت الشدة أعوزك تحلقيلي وتلوي بوزك.. قفشة وصدرتيلي ضهرك لفي وشك عيب كده.. محلمتش أنا بقصر و عزبة ولا ڨيلا حتى أقصى طموحي يا ناس فزبا بمنفلا.. بطلع من نقرة لدحديرة.. حبساني حابسة ع لطول لبسالي التكشيرة وفوقي كابسة.

وفي شهر ديسمبر الماضي وقعت أزمة حادة بين الشاعر أيمن بهجت قمر والمطرب نادر أبوالليف، وتربطهما علاقة قرابة باعتبار الثاني «خال» الأول.

واتهم نادر أبوالليف، ابن شقيقته الشاعر أيمن بهجت قمر بالتقصير في حقه وعدم دعمه حاليًا في مجال الفن، ليرد عليه الأخير بالتأكيد أن مايقوله أبوالليف غير صحيح ومجاف للحقيقة.