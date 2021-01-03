«بيت القبطية» لأشرف العشماوي في القائمة القصيرة بجائزة ساويرس

«بيت القبطية» لأشرف العشماوي في القائمة القصيرة بجائزة ساويرس
كتب:
إلهام زيدان
04:17 م | الأحد 03 يناير 2021
رواية بيت القبطية
وصلت رواية «بيت القبطية» للكاتب الروائي أشرف العشماوي، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، في دورتها السادسة عشر، والتي أُعلنت قبل قليل.
الرواية حققت نجاحاً نقدياً وجماهيرياً لافتاً منذ صدرت طبعتها الأولى أواخر عام 2019، إذ وصل عدد طبعاتها إلى 11 طبعة حتى الآن، لتتصدر منذ ظهورها قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، كما حظيت باهتمام نقدي كبير حيث تناولها بالنقد والدراسة عدد من أبرز النقاد مصرياً وعربياً.
وقد أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية القوائم القصيرة لفروع كبار الكتاب، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الجائزة، بالتزامن مع إعلانها تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين إلى شهر أبريل القادم، بعد أن كان مقرراً له 8 يناير الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا.
«بيت القبطية» هي الرواية الثامنة في مسيرة أشرف العشماوي، وأكثر رواياته إثارة للجدل حيث تخوض في عديد الأسئلة الاجتماعية والسياسية الشائكة التي شهدتها مصر خلال السنوات التي سبقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما تفتح عبر بنية أدبية مدهشة أكثر من ملف مهم باشتغال أدبي يجمع بين التخييل والتوثيق.
وجاء اختيار «بيت القبطية» في القائمة النهائية للجائزة من بين أكثر من 300 رواية تقدمت لدورة هذا العام.
وأعلنت المؤسسة، اليوم، عن إرجاء موعد الحفل السنوي لجائزة ساويرس الثقافية، والذي كان من المقرر تنظيمه يوم 8 يناير الجاري، إلى أبريل 2021، استجابة لقرار الحكومة المصرية، وحرصا من المؤسسة على سلامة المشاركين في حضور الحفل، في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
في سياق متصل، أعلنت الدار المصرية اللبنانية، يوم الخميس الماضي عن إصدار أحدث روايات الكاتب أشرف العشماوي، وهي رواية «صالة أورفانيللي»، وذلك بعد أن أصدر العشماوي مجموعة من الأعمال عبر السنوات الماضية منها «البارمان، سيدة الزمالك، كلاب الراعي».