ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لـ85 مليون شخص

واصل فيروس كورونا المستجد « كوفيد -19» تفشيه على مستوى العالم، مع بداية العام الميلاد الجديد، وبلغ عدد إصابات الفيروس على مستوى العالم، منذ ظهوره في وسط الصين، إلى 85.056.469، ووصل إجمالي الوفيات إلى 1.845.259 حالة، بينما حالات الشفاء من الفيروس حول العالم 60.200.492حالة.

ونشر كورونا المستجد، الهلع في جميع دول العالم، كذلك انتشر سريعا، في بلاد الشام. وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم، تسجيل 1155 إصابة جديدة بالفيروس و31 وفاة، و1419 حالة شفاء من كوورنا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة، في تقرير يومي، إن هناك 124 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 26 مريضا على أجهز «التنفس الاصطناعي».

من جهتها، أشارت وزارة الصحة بقطاع غزة، إلى تسجيل 409 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في القطاع إلى 42377 اصابة.

وأوضحت وزارة الصحة بقطاع غزة، أنَّه تمّ تسجيل 7 حالات وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد إلى 393 حالة، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأكّدت وزارة الصحة بقطاع غزة، أنه تم تسجيل تعافي 280 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 32046 حالة.

وفي سياق متصل، أكد «نادي الأسير» الفلسطيني، أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى الفلسطينيين بكورونا، في القسم 3 بسجن «النقب الصحراوي»، ارتفع إلى 31.

وفي الأردن، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 296.668، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد 3877، فيما ذكر موقع «ورلد ميتر»، أنَّ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس وصل إلى 273986.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم، أمام مجلس النواب، أن حكومته تعاقدت على 3 ملايين جرعة من لقاح «كورونا» بينها مليون من لقاح «فايزر»- الذي طوّرته شركة «فايزر» الامريكية وشركة«بيوتنيك» الأملانية- و2 مليون من «إئتلاف كوفاكس».

وآلية «كوفاكس» الدولية، تشمل 190 دولة، وعقدت اتفاقات مع مختلف الشركات لتوريد ما يزيد على ملياري جرعة من اللقاحات،من بينها 170 مليون جرعة من لقاح شركة «آسترازينيكا» البريطانية السويدية و500 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون الامريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أوضح وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، أن اللقاحات جميعها آمنة وستكون اختيارية ومجانية.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 90 إصابة جديدة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد 11616.

وأشارت الصحة السورية، في بيان، إلى وفاة 6 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 723.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً بعدد إصابات الفيروس، وقالت في بيان، إن الإصابات الجديدة بلغت 742 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضافت الصحة العراقية، أن الاصابات المسجلة تعتبر الأقل منذ 4 يونيو الماضي، مشيرة إلى تسجيل 5 وفيات فقط والتي تعد الحصيلة الأقل وتعد الأقل منذ مايو 2020.