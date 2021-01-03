غلق 4 آلاف منشأة خالفت إجراءات مواجهة كورونا بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن غلق ما يقرب من 4245 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال أسبوع فى الفترة من 26 ديسمبر حتى اليوم.

وأشار المحافظ إلى أن قرارات الغلق شملت محلات وورش وكافيهات وفض أسواق وغلق مراكز تعليمية وحضانات، وكذلك فض أفراح وغلق صالات رياضية، وتحرير محاضر عدم ارتداء الكمامات الطبية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ولفت محافظ المنوفية إلى غلق ما يقرب من 556 محلًا و280 ورشة و162 كافيه ومطعم وقهوة، إضافة إلى فض 35 سرادق فرح وعزاء، و28 سوقًا، فيما تم إغلاق ما يقرب من 18 مركزًا تعليميًا وحضانات، وتحرير 3153 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وإغلاق 13 صالة رياضية بنطاق الوحدات المحلية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس.