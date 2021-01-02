محافظ المنوفية: منع إقامة حفل زفاف بقرية بهناي في الباجور بسبب كورونا

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، شادر فراشة مُعد لإقامة حفل زفاف بأحد شوارع قرية بهناي، بالتنسيق مع شرطة المركز، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية كافة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

وناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، قبل بدء تطبيق الغرامات الفورية، التي ستبدأ غدا على الأفراد الذين لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد سيحول المخالف للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.

كما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو تجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

كما أكد المحافظ على استمرار تكثيف حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.