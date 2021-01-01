محافظ المنوفية: لم نسجل إصابات كورونا بين الأطفال

نفى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ما تردد بشأن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال أو طلاب المدارس بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال، مؤكدا أن ما يتردد عار تماما من الصحة.

وأكد مصدر مسؤول بصحة المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، أن المحافظة لم تسجل حتي الآن حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال، موضحا أن بعض الأطفال أُشتبه في إصابتهم وتبين سلبية المسحات التي أجريت لهم.

وطالب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، الجميع بضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، والتباعد الإجتماعي حال وجود زحام أو تجمع للأسر، واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم، مطالبا الأسر بمنع الأطفال من اللعب في الشوارع خاصة في تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا .

علي صعيد متصل، خصصت وزارة الصحة والسكان، 18 مستشفى في محافظة المنوفية، للعزل الصحي لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، في إطار تعليمات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، استعدادا مستشفيات العزل لاستقبال جميع المصابين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، موضحا أن المستشفيات تقوم بعمليات فرز وحجز المصابين وصرف العلاج لهم .

وأعلن أسماء مستشفيات العزل الـ 18 في المحافظة، وهي: "منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي مستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة مستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي" .

وضمت القائمة مستشفى حميات شبين الكوم، حميات منوف، صدر شبين الكوم، صدر منوف، حميات شنتا الحجر، أشمون العام، حميات أشمون، شبين الكوم التعليمي، الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون .