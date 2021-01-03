أيمن بهجت قمر يطلب الدعاء لوالده في الذكرى الـ32 على وفاته

طالب السيناريست أيمن بهجت قمر، من جمهوره الدعاء لوالده الكاتب الراحل بهجت قمر، حيث تحل اليوم الذكرى الـ32 لوفاته.

وكتب «أيمن» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «اليوم الذكرى الـ 32 لوفاة والدي الكاتب الكبير بهجت قمر.. الفاتحة والدعاء».

بداية السيناريست أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر، ولد سنة 1974 بالقاهرة، وكانت بدايته من خلال تأليف كلمات الأغانى للإعلانات التجارية، وشارك سنة 1991 فى تأليف أغانى ألبوم غنائى بعنوان «اخدته السيما»، وتعرف على الملحن حسن دنيا وساعده على اقتحام مجال الكاسيت، حيث تعاون مع عدد كبير من المطربين، من أبرزهم «عمرو دياب، سميرة سعيد، حسين الجسمى».

بينما كانت أولى تجارب أيمن بهجت قمر فى مجال التأليف من خلال فوازير «فوازير تياترو» عام 1998، ثم قام بتأليف فيلم «بحبك وأنا كمان» سنة 2003، وتوالت بعدها أعماله من أبرزها «اكس لارج، ابن القنصل».

ويعتبر الكاتب الراحل بهجت قمر، من علامات السينما المصرية، حيث قام بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كذلك شارك بالتمثيل أو اﻹنتاج ببعض أعماله، من أبرز أعماله (شهد الملكة، الراقصة والطبال، الخبز المر)، وقد وافته المنية عام 1989.

وتربط الكاتب الراحل علاقة قوية بنجله منذ ولادته، وقد ساعده وسانده لدخول الوسط الفني قبل وفاته.

وقد أعرب الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن سعادته لحصوله على جائزة عن أعماله في الشعر الغنائية بنهاية عام 2020.

أخر أعمال المؤلف أيمن بهجت قمر

وكان أخر أعمال أيمن بهجت قمر، مسلسل «فلانتينو»، حيث إنه مر بمراحل هامة جدا خلال كتابة مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، وعلى مستوى الأغاني، فحققت نجاحا باهرا في أغنيتين للنجم الإماراتي حسين الجسمي وهما «سنة الحياة» و«بالبنط العريض»، كما أنه قدم فيلم «أهل الكهف» والذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي والذي قام بمعالجته سينمائيا عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، وإخراج عمرو عرفة، وهو فيلم تاريخي عن قصة أهل الكهف القصة المذكورة في القرآن الكريم.