نقيبة التمريض: تواصلنا مع ممرضة مستشفى الحسينية وسيتم تكريمها

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، إنه سيتم تكريم الممرضة التي ظهرت في الفيديو المتداول لمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية، بعد انقطاع الأكسجين عن المستشفى ووفاة المرضى المتواجدين بالعناية المركزة، وافتراشها الأرض وتبدو أنها خائفة في أحد زوايا غرفة العزل.

وأضافت كوثر لـ"الوطن": ما ظهر في الصورة هو الجانب الإنساني للممرضين والممرضات الذين يتعايشون ويتأثرون يوميا بحالات الوفاة والإصابة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وتابعت: توصلت مع النقابة الفرعية التي تواصلت بالفعل مع الممرضة وسنكرمها على دورها، وسنزيد من بث رسائل طمأنة للممرضين والممرضات، الذين يواجهون هذا الوباء، وانتشاره السريع الذي يمثل ضغطا كبيرا على المستشفيات والأطقم الطبية.

وأوضحت كوثر أن الصورة الخاصة بالممرضة لاقت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، لأنهم يلمسون يوميا دور الفرق الطبية ومن بينها الممرضين والممرضات وأنهم يضحون بحياتهم وأرواحهم في مواجهة فيروس كورونا، لذلك يجب الاهتمام بقطاع الخدمات الطبية والفرق المعاونة له، لاسيما وأنهم يقومون بمجهود مضاعف من أجل مساعدة حالات كورونا في الشفاء.

وأكملت أن ما يفعله التمريض ليس بجديد عليهم ومنذ بداية الجائحة يواصلون مكافحتها في ظروف صعبة على مستوى العالم أجمع وليس في مصر وحدها، مشددة على احترام مؤسسات الدولة الدور الذي يقوم الفريق الطبي ومنهم التمريض، وسبق ووجه الرئيس السيسي الشكر لهم أكثر من مرة في أكثر من موضع.