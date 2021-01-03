مدير مستشفى الحسينية لـ«الوطن»: الأكسجين مفصلش والوفيات طبيعية

نقص الأكسجين، المتهم الأول في واقعتين بينهما ساعات، داخل مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، والأخرى في مستشفى الحسينية بالشرقية، في المرتين ظهر هرولة الأطباء لإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي، حتى كان للحسينية وقع خاص بخروج فيديو فجر اليوم يشير لموت جميع من كانوا بالرعاية المركزة من مرضى وانزواء إحدى الممرضات على الأرض في أحد أركان لغرفة تهاب المشهد، وبين الواقعتين تعددت الأقاويل.

وتواصلت «الوطن» مع مدير مستشفى الحسينية للوقوف على الوضع هناك في ظل ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

في أول تعليق له على واقعة وفيات مستشفى الحسينية والفيديو المتداول، قال الدكتور محمد النجار مدير عام مستشفى الحسينية بـ«حملة ممنهجة في ظل ظروف وباء صعبة»، مؤكدًا أن حالات الوفيات الأربعة كلها وفيات طبيعية، «معظمهم كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة وماتوا بجلطات وغيبوبة كبدية»، بحسب وصفه.

الوفيات طبيعية

فيديو مستشفى الحسينية المتداول يرجع توقيته إلى العاشرة مساء أمس، حين اقتحم عدد من أهالي المرضى مقر العناية المركزة بمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، في محاولة منهم للاطمئنان على ذويهم مخالفين قواعد العزل، وبحسب رواية مدير المستشفى، كان يتواجد في وقت «النبطشية» 2 أطباء و3 من طاقم التمريض، واصفًا لحظات رعب ممرضة الحسينية صاحبة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله: «ده طبيعي في لحظة اقتحام الأهالي للعناية ودي مش أول مرة تحصل الموضوع ده بيتكرر كتير من الأهالي».

انقطاع الأكسجين عن المستشفى أمر نفاه الدكتور محمد النجار، فالمستشفى تعمل بـ«تنك» أكسجين أساسي تبلغ سعته 6 آلاف لتر، إضافة إلى 24 أنبوبة للطوارئ بسعة 800 لتر تكفي لمدة 24 ساعة، وفي حال نفاذ كل الاحتياطي توجد 20 أنبوبة أكسجين آخرى احتياطي بالمستشفى.

مستشفى الحسينية تعمل بطاقة استيعابية 42 سرير للعزل منهم 7 أسرة للعناية المركزة

مستشفى الحسينية تعمل بطاقة استيعابية 42 سرير للعزل، منهم 7 أسرة للعناية المركزة، وفي توقيت الفيديو المتداول وواقعة اقتحام الأهالي للعناية لم يتأثر أحد في حضانات الأطفال ولا رعاية القلب،«الأكسجين متفصلش عن العناية زي ما بيقولوا لو كان اتفصل ليه حضانات الأطفال متأثرتش وفيها 11 طفل وعناية القلب كمان مفيهاش حد مات»، مؤكدًا أن حالات الوفاة الأربع التي شهدها قسم العناية المركزة كلها طبيعية.

وردًا على الواقعة، أرجع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وفاة 4 مرضى بمستشفى الحسينية، فجر اليوم، إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وإصابة أحدهم بجلطة، نافيًا في تصريح خاص لـ«الوطن»، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة.