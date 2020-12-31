منتصف الليل.. آخر فرصة للتسجيل الإلكتروني لوحدات الإسكان لمتوسطي الدخل

ينتهى اليوم التسجيل الإلكتروني، لوحدات متوسطي الدخل، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة سكن كل المصريين، الذى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وذلك فقط للمواطنين الذين سددوا مقدمات الحجز، وينقصهم فقط تسجيل بياناتهم أون لاين، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتضمن تلك الوحدات 25 ألف وحدة سكنية، موزعة داخل 11 مدينة جديدة، وهم: مدينة ناصر، مدينة رشيد الجديدة، مدينة بدر «حدائق العاصمة»، مدينة 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، السادس من أكتوبر، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، بنى سويف الجديدة.

وانتهت فترة حجز تلك الوحدات منذ ثلاثة أيام، وتحديدا يوم 28 من ديسمبر الجاري، ولكنه تم مد مهلة تسجيل حجز الوحدات إلكترونيا، كي يتمكن جميع العملاء الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للوزارة، قبل انتهاء فترة التسجيل، كي يندرجوا ضمن قائمة المرشحين للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وأشادت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإقبال الكثيف على الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، سواء وحدات منخفضي الدخل، أو وحدات متوسطي الدخل، معتبره إنه إقبال فاق جميع التوقعات.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن طرح وحدات المبادرة الرئاسية، تعرض أكثر من مرة لمد مهلة الحجز والتسجيل الإلكتروني، نتيجة لزيادة طلب المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، بإعطائهم فرصة أكبر من الوقت، كي يستطيعوا الحجز، ويكون لهم فرصة في الفوز بوحدة سكنية ضمن الطرح.

أعطال الموقع الإلكتروني فنية

وأوضحت مي، أن هناك أوقات يشتكي فيها العملاء من تعطل الموقع الإلكتروني أثناء التسجيل، ولكنه يكون عطل فني نتيجة الضغط عليه، وكثرة المترددين عليه لتسجيل بياناتهم، ويتم مراجعته على الفور، تسهيلا على العملاء الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.