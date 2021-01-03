2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل مختبرات الجامعة اليابانية

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن مشروع بحثي جديد يستهدف تنمية مهارات الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل بتمويل قدره 2 مليون يورو مقدم من الاتحاد الأوروبي وشركاء أوروبيين.

وأوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة، أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمع، مؤكدا أن هناك أولوية لتوجيه البحث العلمي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع البحثي الجديد تنفذه كلية الهندسة بالجامعة لإنشاء أول معمل افتراضي ذكي للتعليم عن بعد وتنمية مهارات الطلاب الرقمية.

وقال الدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة حصلت على مشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2 مليون يورو بالتعاون مع 3 شركاء أوربيين و7 جامعات من مصر والجزائر والأردن لإنشاء أول معمل افتراضي في مصر بمواصفات عالمية يحاكي المعامل الحقيقة لتدريب الطلاب على أحدث المهارات والتجارب.

وأضاف أن المعامل الافتراضية توفر للطلاب بيئة تعليم مصطنعة أو خيالية تحاكي المعامل الحقيقية وتعد أحدث المستجدات التكنولوجية وتضم أحدث أجهزة كمبيوتر وبرمجيات علمية ووسائل اتصال متقدمه تمكن الطلاب من إجراء التجارب العلمية الرقمية عن بعد وتكرارها ومشاهدة التفاعلات والنتائج ويمكن الحصول منها على نتائج تقترب من المعامل الحقيقة.

وتابع أن المشروع البحثي يستهدف إعداد مجموعة من المناهج التطبيقية لتنمية المهارات الفردية لطلاب الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لمواكبة سوق العمل، والذى يواكب تكنولوجيا الاتصالات والثورة الصناعية الرابعة والتحكم والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن المشروع بدأت الجامعة في تنفيذه فعليا ويمتد لثلاث سنوات منها عام ونصف للتطوير وباقي المدة للتجريب والتنفيذ.