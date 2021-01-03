«النيل للتأمين» ينفي نقص الأكسجين: نستهلك 8 آلاف لتر يوميا

أعلن الدكتور عيد العطار، مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، أن المستشفى لا يعاني من أي نقص في الإكسجين، حيث يوجد «تنك» وشبكة أكسجين تغطي كافة أروقة المستشفى.

وقال مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، إنه يتم استخدام إسطوانات الأكسجين أيضا عندما تكون الحالة بعيدة عن مخرج الأكسجين، مشيرا إلى أن المستشفى يستهلك حوالي 8 آلاف لتر يوميا من الأكسجين للحالات المحجوزة، التي تصل إلى 79 حالة منهم 8 حالات بالعناية المركزة.

وأكد «العطار» أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة المرضى ورعايتهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة،بجانب متابعة الحالات التي يتم عزلها منزليًا، من خلال فريق المتابعة بالمستشفى.

إصابة 5 حالات من طاقم التمريض والعمال بمستشفى قها بفيروس كورونا

وفي السياق، أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي، إصابة 5 حالات من طاقم التمريض والعمال، بينهم طباخ المستشفى بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، إن المصابين هم 3 من طاقم التمريض وفني كهرباء وطباخ، مشيرا إلى أنهم يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وأشار إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة، وأن الطاقم الطبي والعاملين، يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مستشفى حميات بنها ومستشفى بنها التعليمي ومستشفى كفر شكر المركزي، ترافقه الدكتورة سعاد محمد عبد الحليم، وكيل مديرية الصحة، للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، وأعمال التطوير التي تُجرى بحميات بنها والمستشفى التعليمي.

واستمع المحافظ إلى شرح لأقسام المستشفى، وعدد أسرة العناية المتوسطة والمركزة، إلى إجراءات التعامل مع المرضى، والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا، بالتنسيق مع مستشفيات العزل، وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

وفي مستشفى حميات بنها، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تركيب شبكة الغازات وتانك الأكسجين خلال الأسبوع الجاري، وإدخال المستشفى الخدمة ليساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سريرا إلى 105 سريرا. وفي مستشفى كفر شكر وجه المحافظ أيضا بسرعة ضخ الأكسجين بالتانك لاستقبال المرضى.

وأكد المحافظ، على استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مدن المحافظة.