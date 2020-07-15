خروج 4 من مستشفيات القليوبية بعد تعافيهم من كورونا

أعلنت مستشفيات القليوبية المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا، خروج 4 حالات بعد تعافيهم من الفيروس.

وقال الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، إن المستشفى استقبلت 46 حالة مصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة وحتى اليوم، وخرج منهم 29 حالة بعد تعافيها، مشيرًا إلى تعافي حالتين اليوم.

فيما أعلن مستشفى الخانكة المركزي بقيادة الدكتور سيد سليمان مدير عام مستشفي الخانكة بالقليوبية خروج حالتين بعد تعافيهما من الفيروس.

وأضاف مدير عام المستشفي أن مستشفى العزل استقبلت 15 حالة مصابة بالفيروس، منهم 5 حالات حُجزت بالرعاية المركزة لسوء حالتها الصحية، و3 حالات حُجزت بقسم الرجال، بينما حُجزت 7 حالات بالقسم الداخلي "سيدات"، لافتا إلى أن نسب الشفاء والتعافي بين المرضي جيدة نتيجة العامل النفسي الذي يساهم بشكل كبير في أرتفاع نسب الشفاء بين المرضي.