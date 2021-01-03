محافظ الشرقية من مستشفى الحسينية: لدينا مخزون كافي من الأكسجين

وصل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منذ قليل، لمتابعة التحقيقات في واقعة وفاة 4 من مرضى كورونا مساء أمس داخل العناية المركزة بقسم العزل.

وقال محافظ الشرقية إنه تبين أن وفاة المرضى الأربعة بالمستشفى وفاة طبيعة بسبب مضاعفات الإصابة بمرض فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يكن هناك نقص في الأكسجين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بها كمية كافية من المخزون الإستراتيجي من الأكسجين، مشيرا إلى أنه يتم كتابة تقرير مرتين يوميا عن الأكسجين ويتم عرضها على وزيرة الصحة وجلس الوزراء، لافتا إلى أن أقل كمية أكسجين تكفي لمدة 4 أيام، متابع لدينا 1480 إسطوانة الأكسجين احتياطي بنحو 81 ألف لتر.

وتباشر نيابة الحسينية للتحقيق في واقعة وفاة 4 من مرضى كوورنا في عزل مستشفى الحسينية، مساء أمس، وذلك بعد تردد أقوال بين الأهالي أن الوفاة جاءت بسبب نقص الأكسجين.

واستدعت النيابة مدير المستشفى وعدد من الأطباء للاستماع لأقوالهم.

وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفى الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنه.

جاء ذلك ردا على ما تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مصور، من داخل مستشفى الحسينية المركزي يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.

تشكيل لجنة للتأكد من صحة الفيديو المنتشر

وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأكسجين، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاه في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات كانت أحدهم على فنت و2 سباب والأكسجين متوفر بالمستشفى، ويوجد 17 طفلا بالحضانة وحالتين بالعناية العامة و36 حالة إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات، مشيرا إلى أن الأكسجين المغذي لمرضى كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي التانك ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق، وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.

وأكد محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات والتأكد من توافر الأكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

ويُهيب محافظ الشرقية برواد ومتابعي صفحات التواصل الاجتماعي بتوخي الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا تفاديا لإثارة الرأي العام ونشر الذعر بين المواطنين، مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الاعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمي وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.