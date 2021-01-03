وفاة المدير الإداري لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ متأثرا بكورونا

قال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن مستشفى عزل بلطيم، شهد وفاة المدير الإداري لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر، أن المدير الإداري لمحكمة القضاء الإداري، «ن. س. ح»، 50 عاما، وكانت قد ظهرت عليه الأعراض، في 26 ديسمبر 2020، ليتم نقله إلى مستشفى بلطيم للعزل الطبي.

وأشار المصدر إلى أن المدير الإداري لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، توفى متأثرا بإصابته، داخل العناية المركزة بمستشفى بلطيم، ليتم نقله إلى مشرحة المستشفى لتغسيلة وتكفينه طبقًا لما هو متبع من إجراءات مع المتوفين بكورونا.

وسجلت محافظة كفر الشيخ، وفاة 4 حالات بمستشفيات العزل، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وتدهور حالتهم في الأيام الآخيرة.

حيث سجل مستشفى عزل بلطيم حالتي وفاة لـ«م.ا.س»، 40 عاما، مقيم بإحدى قرى الحامول، و« س.ع»، 59 عاما، مقيم بمركز الرياض، وتغسيلهما وتكفينهما وفق الاشتراطات الصحية لموتى كورونا.

كما سجل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي حالة وفاة، بينما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ، حالة وفاة، وجرى تكفينهما وتسليم الثامين لذويهم.

فيما سجلت المحافظة 22 حالة إصابة وفق مصدر بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وجرى توزيعهم على أقسام ومستشفيات العزل لتلقي العلاج، بخلاف تسجيل عددا من الحالات كعزل منزلي ويتكاتف الأهالي لتوفير إسطوانات الأكسجين لهم فضلأً عن توفير الأدوية مجانا لغير القادرين وبأسعار مخفضة للقادرين.

وتوفيت، أمس، رئيسة تمريض عيادة سيدي سالم للتأمين الصحي، السابقة والتي خرجت على المعاش قبل 4 أيام، إثر إصابتها بفيروس كروونا.

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، إن رئيسة التمريض المتوفية هي« أ. ا. م»، حيث أصيبت بفيروس كورونا، وجرى نقلها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سيدي سالم، وتوفيت هناك قبل نقلها للرعاية المركزة بمستشفى عزل.

كما سجلت محافظة كفر الشيخ 5 حالات وفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد، بـ3 مستشفيات داخل المحافظة، وذلك بعد تزايد حالات الإصابات والوفيات خلال الفترة الماضية.