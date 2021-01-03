محافظ دمياط تزور مستشفى الأمراض الصدرية وتؤكد على انتظام العمل

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، في زيارة مفاجئة مستشفى الأمراض الصدرية، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بمجابهة أزمة فيروس كورونا والتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى.

هذا وفي مستهل الزيارة مرت المحافظ على خزان الأكسجين، حيث وجهت المحافظ تعليماتها إلى الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة ومدير المستشفى، بمراجعة شركة الصيانة بشكل دوري للتأكد من سلامة الخزان وشبكة الغازات الطبية، واتباع أقصى درجات الأمان وغلق الباب الخاص بالخزان، وذلك لتلافي حدوث أية مشكلات أو تداعيات.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض أقسام الأشعة والمعمل وصيدليتي العيادة الخارجية والرئيسية ومخزن المستهلكات، إذ اطمأنت على توافر المستلزمات الوقائية والأدوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وأطلعت على المخزون الإستراتيجي من العلاج للتأكد من توافر رصيد يغطي احتياجات الفترة المقبلة، إذ أكدت على تقديم بيان يومي لغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة يتضمن الرصيد الخاص بالأدوية.

وفي سياق متصل أكدت المحافظ على ضرورة استغلال مبنى العيادات الخارجية المطور حديثا وبدء تشغيله لتخفيف الضغط عن قسمي الاستقبال والطوارئ و تزويد الغرف به بأسرة وإسطوانات أكسجين وأطقم طبية، مشددة على الارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمستشفى واتباع جميع المعايير الخاصة بمكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومرت المحافظ على قسمي الاستقبال والطوارئ بوحداتهم المختلفة، حيث استمعت لشرح تفصيلي عن الإجراءات التي يتم اتخاذها مع المرضى وآليات التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد وكذا آليات توزيع بروتوكولات العلاج على الحالات التي تخضع للعزل المنزلي.

وعلى جانب آخر حرصت محافظ دمياط على الاستماع إلى شكاوى المترددين على المستشفى، إذ أكدت على مدير مديرية الصحة بإعادة تنظيم منظومة العمل داخل المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات.