شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء ، الشروط والضوابط الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي داخل محطة شرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، في بيان له، اليوم، إن إجراءات التعاقد كاش لتحويل السيارات للعمل بالغاز، تحتاج إلى 2 صورة من البطاقة الشخصية للعميل، و 2 صورة للرخصة، ويوجد عرض خاص للمتعاقدين بنظام الكاش، وهو دفتر بونات250 متر غاز هدية، إضافة إلى جركن زيت هدية.

وأشار إلى أن إجراءات التعاقد بالآجل " التقسيط" تتطلب عدد 2 صورة بطاقة شخصية للعميل سارية، و 2 صورة للرخصة سارية، وإيصال مرافق حديث " كهرباء، او غاز، أو مياه، أو تليفون"، إضافة إلى صورة البطاقة الشخصية للضامن.

وأوضح المحافظ أنه يوجد عرض للتعاقد بالتقسيط أيضًا، وهو 50 متر غاز هدية، وجركن زيت اني هدية، وتحصيل أو قسط بعد شهرين من تاريخ التعاقد.

وأكد اللواء خالد فودة أن جنوب سيناء أول محافظة تطبق عمل السيارات بالغاز، وهذا سيسهم في توفير كمية كبيرة من الطاقة، إضافة إلى المساهمة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وخالية من التلوث.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتحا محطة جازتك بشرم الشيخ يوم السبت الماضي.