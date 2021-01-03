أسرة الإبراشي تنفي أنباء وفاته: شائعة.. وحالته تتقدم

نفى مصدر مقرب من أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، ما تردد من أنباء عن وفاته كما هو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وأكد في تصريح لـ«الوطن» أنّها شائعة لا أساس لها من الصحة.

وتابع المصدر المقرب من أسرة الإبراشي- طلب عدم ذكر اسمه- أنّ الإعلامي لا يزال داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر منذ 3 أيام، وحالته تتقدم بشكل ملحوظ، ومتوقع خروجه خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب ما أكد الأطباء للأسرة.

وناشد المصدر المقرب من أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، الجميع، بتوخي الحذر وعدم تداول أي معلومات خاطئة دون التأكد من حقيقتها.

وكانت أسرة الإعلامي وائل الإبراشي أصدرت بيانا عبر الصفحة الرسمية للإبراشي على فيس بوك، جاء نصه كالآتي: «بناء على رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي ستنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».

وقبل يومين نقل الإبراشي إلى المستشفى، بعد سوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ بعد شعوره بنقص في الأكسجين، وجرى التواصل مع المسؤولين، ثم نقل إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة السادس من أكتوبر.