حصاد 2020 لـ «تعليم دمياط».. افتتاح 36 مدرسة بتكلفة 333 مليونا

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدة مشاريع قومية خلال العام 2019 - 2020، في مجالات عدة، كان على رأسها مجال التعليم و«الوطن»، تستعرض حصاد 2020 في مجال التعليم بالمحافظة في التقرير التالي:

مشاريع دمياط القومية في مجال التعليم

- تم افتتاح 36 مدرسة بإجمالي 700 فصل بتكلفة إجمالية 333 مليون جنيه

- تم إنشاء وافتتاح كنترول التعليم الثانوي الصناعي ولجنة الإدارة لقطاع دمياط.

- تخصيص مبلغ 485.984 جنيه لمشروع تهيئة البنية التعليمية للمدارس الحكومية المستضيفة لطلاب المهاجرين واللاجئين.

- حصول 16 مؤسسة تعليمية في محافظة دمياط على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

- فوز مدارس النيل المصرية فرع دمياط بالمركز الأول بجائزة المدرسة الدولية المقدمة من المركز الثقافي البريطاني.

- انضمام مدينة دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعليم التابعة لليونسكو

- فوز فريق محافظة دمياط بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة العالمية للروبوت.

- حصول 8 مدارس بمحافظة دمياط على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المرشدات.

- حصول 17 طالبا على عدة مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة بطولة الجمهورية للألعاب الفردية.

- فوز محافظة دمياط ببطولة العالم في مسابقة الرياضات الذهنية والتي أقيمت في دولة ماليزيا بمشاركة 23 دولة.

- اختيار معلمة من دمياط ضمن أفضل معلم / معلمة على مستوي العالم من مؤسسة فوابرايت بالولايات المتحدة الأمريكية.

- افتتاح 3 أقسام جديدة بالتعليم الفني (ملابس جاهزة، قسم فني إلكتروني صناعي، قسم ألبان).

كما حققت المحافظة عدة إنجازات على مستويات أخرى نرصدها في النقاط التالية:

- السبق لمحافظة دمياط في تفعيل الكارت الذكي.

- افتتاح مشروع مدينة دمياط للأثاث بتكلفة إجمالية 3.625 مليار جنيه

- افتتاح مشروع محطة محولات مدينة دمياط للأثاث و المناطق المحيطة بتكلفة إجمالية 428 مليون جنيه.

- مشروعات في مجال البتروكيماويات توسعات مصنع موبكو بتكلفة إجمالية 34 مليار جنيه.

- محطة توليد كهرباء غرب دمياط الغازية 2، بتكلفة إجمالية 3.970 مليار جنيه- إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة إجمالية 1.356 مليار جنيه.

- إنشاء مبنى التعليم المدني بدمياط الجديدة بتكلفة 17 مليون جنيه.

- مشروع فندق اللسان بتكلفة 360 مليون جنيه.

- مشروع الإسكان المتوسط بدمياط الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي بكفر سعد والزرقا ودقهلة، بعدد 238 عمارة بتكلفة إجمالية 1.9 مليار جنيه.