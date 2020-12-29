هاني شاكر: «عمري ما حسيت أن ليا منافس لا زمان ولا دلوقتي»

أكد المطرب هاني شاكر، أنه لا يوجد من ينافسه على الساحة كون كل فنان له طريقته و«التراك» الخاص به نافيا أن يكون ذلك غرورا.

وقال شاكر، «عمري ماحسيت إن فيه حد بينافسني لا دلوقتي ولا زمان، وده مش غرور لكوني مقتنع إن كل فنان يقدم الفن الخاص به، وكل نجاح أنا بعمله بيضيف طوبة في تاريخ هاني شاكر».

وعلق «شاكر»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «كان بيستفزني زمان أما ألاقي حد عمل أغنية ناجحة ومش شرط يكون له نفس طبيعة صوتي أو يقوم بالغناء العاطفي» مؤكدا أنه لم يشعر على مدار مسيرته الفنية بالغيرة من فنانين آخرين، «كل فنان بيقدم فنه وروحه في أغانيه ولو أنا مش ناجح ممكن أغير لكن أنا ناجح».

وحول تزامن بدايته الفنية مع وجود عمالقه الطرب، قال «مكنتش متخيل أول ما بدأت إني هبقى أمير الغناء العربي»، متذكرا جملة قالتها له والدته الراحلة في بدايته الفنية، «فاكر جملة أمي قالتها لي أول مابدأت رحمها الله. قالت: طريق الفن صعب جدا ولا تتوقع إن حد هيعرفك قبل 8 أو عشر سنوات، فبلاش تيأس أو تحس بالإحباط وأنا بدعيلك، وأنا فاكر الكلام ده كويس جدا».