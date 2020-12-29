رئيس التحرير

محمود مسلم

هاني شاكر: «عمري ما حسيت أن ليا منافس لا زمان ولا دلوقتي»

المطرب: أمي قالتلي طريق الفن صعب ومحدش هيعرفك قبل 8 سنين

كتب:

محمد عزالدين
11:11 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
المطرب هاني شاكر

المطرب هاني شاكر

أكد المطرب هاني شاكر، أنه لا يوجد من ينافسه على الساحة كون كل فنان له طريقته و«التراك» الخاص به نافيا أن يكون ذلك غرورا.

وقال شاكر، «عمري ماحسيت إن فيه حد بينافسني لا دلوقتي ولا زمان، وده مش غرور لكوني مقتنع إن كل فنان يقدم الفن الخاص به، وكل نجاح أنا بعمله بيضيف طوبة في  تاريخ هاني شاكر».

وعلق «شاكر»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «كان بيستفزني زمان أما ألاقي حد عمل أغنية ناجحة ومش شرط يكون له نفس طبيعة صوتي أو يقوم بالغناء العاطفي» مؤكدا أنه لم يشعر على مدار مسيرته الفنية بالغيرة من فنانين آخرين، «كل فنان بيقدم فنه وروحه في أغانيه ولو أنا مش ناجح ممكن أغير لكن أنا ناجح».

وحول تزامن بدايته الفنية مع وجود عمالقه الطرب، قال «مكنتش متخيل أول ما بدأت إني هبقى أمير الغناء العربي»، متذكرا جملة قالتها له والدته الراحلة في بدايته الفنية، «فاكر جملة أمي قالتها لي أول مابدأت رحمها الله. قالت: طريق الفن صعب جدا ولا تتوقع إن حد هيعرفك قبل 8 أو عشر سنوات، فبلاش تيأس أو تحس بالإحباط وأنا بدعيلك، وأنا فاكر الكلام ده كويس جدا».

اقرأ المزيد:

هاني شاكر: أغاني المهرجانات خارجة عن العادات وخالية من المعاني

هاني شاكر: «المهرجانات مش فن شعبي ومينفعش يبقى واجهة مصر»

هاني شاكر: «يوم تلات» أفضل أغاني 2020.. و«لقيت الطبطبة» دمها خفيف

هاني شاكر: 2020 كانت صعبة أوي.. ومعرفناش قيمة الحياة إلا بعد كورونا

حمو بيكا بعد إيقاف تنفيذ حبسه: شكرا هاني شاكر.. أعده بأعمال لائقة

إخلاء سبيل حمو بيكا ووقف قرار حبسه عامين بعد تنازل هاني شاكر

حمو بيكا لـ"الوطن": هاني شاكر أخويا الكبير.. وهتبنى أي شخص بشرط الموهبة