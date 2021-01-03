فئات مستهدفة من برامج التكوين المهني.. منهم متسربو التعليم وربات البيوت

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن برامج التكوين المهني، هدفها ​اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية، وخاصة المتسربين من التعليم الأساسي، والارتقاء بهم وتزويدهم بالحد الأدنى الضروري من التعليم العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم ربط البرنامج بالناحية المهنية، عن طريق برامج التكوين المهني بما يسمح بمزاولة العمل في النشاط الاقتصادي بالمجتمع.

وأوضحت التضامن، أنه يتم التدريب على عدة مهن من أهمها مايلى «إصلاح أجهزة إليكترونية، صناعة ألوميتال، خراطة معادن، أثاث معدنى، سمكرة وصحى، دوكو، سمكرة سيارات، مصنوعات جلدية، نقش، ميكانيكا سيارات، تفصيل وخياطة، نجـارة، حدادة ولحـام ، كهربـاء أشغـال بنات، تبريـد وتكييف، كما يتم تدريبهم على صيانة الأجهزة المنزلية».

الفئات المستهدفة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مراكز التكوين المهني تستهدف عدة فئات لتدريبها كالتالى:-

- المتسربين من مراحل التعليم الأساسي.

-ربات البيوت.

-المتخلفين عن مراحل التعليم الأساسي.

- فائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب.

-خريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة.أصحاب المعاشات .

- العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات وقطاع الإعمال.

- الحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسي .

وأشارت إلى أن هناك عدة مستندات مطلوبة للالتحاق بالمراكز كالتالى:

-طلب التحاق ومرفق به عدد (4) صور 4×6.

– شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها.

– أخر شهادة دراسية حصل عليها إن وجد .

-يتم منح شهادة تخرج تستخدم كمسوغ تعيين في بعض الجهات.

ولفتت الوزارة إلى أنه توجد أنشطة رعاية اجتماعية متمثلة في المعسكرات الصيفية ورحلات يتم تنظيمها للملتحقين بالمراكز، كما يتم التأمين الصحى لكل متدرب بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يحق للخريج الحصول على مشروع أسر منتجة

وأوضحت وزارة التضامن أنها تشرف على 72 مركزا للتكوين المهني لتأهليهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أنه يحق للخريج الحصول على مشروع أسر منتجة وكذلك معاشات ضمانية للأسر المستحقة بعد عمل البحوث الاجتماعية اللازمة .

متابعة نشاط الخريج سواء داخل المركز أو خارجه

وأعلنت أن هناك ما يسمى بالرعاية الاجتماعية اللاحقة، يتم فيها متابعة نشاط الخريج سواء داخل المركز أو خارجه، مشيرة إلى أن قيمة الإعانة للمراكز تبلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه.