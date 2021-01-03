نواب يطالبون بالكشف عن المسئول في واقعة وفاة مرضى مستشفى الحسينية

طالب عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، وزارة الصحة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في واقعة وفاة عدد من المرضى بفيروس كورونا داخل مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، وتوضيح موقف مديرية الصحة بالمحافظة من هذه الواقعة المأساوية.

وأكد النواب أن الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليست مفبركة، ولاسيما فى ظل قيام مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة وفاة عدد من المرضى داخل مستشفى الحسينية.

وقال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تواصل مع مدير مديرية الصحة التابع لها مستشفى الحسينية، حيث أوضح الأخير أنه تم فتح تحقيق موسع فى الواقعة، وأنه سيتم الكشف عن ملابساتها فى ضوء التحقيقات التى تتم الآن على أرض الواقع.

وأشار «العماري»، لـ «الوطن»، أنه لايمكن افتراض أي نتائج بدون استكمال التحقيقات، لافتا إلى أنه منذ تداول الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يتابع الأمر برمته، سواء من خلال وزارة الصحة أو من خلال مديرية الصحة التابع لها المستشفى بمحافظة الشرقية.

وشدد النائب على أن لجنة الصحة مستمرة فى عملها حتى انتهاء الفصل التشريعى الأول يوم 9 يناير، مبينا إلى أنه بدوره كنائب في برلمان 2021 سيستمر فى متابعة هذا الملف بحكم عمله كطبيب وعضويته كنائب برلمانى.

وقال: «لو احتاج الأمر تشكيل لجنة لمتابعة وضع المستشفيات داخل محافظة الشرقية، سأكون أول المتقدمين بهذا الطلب، ولاسيما أن الدولة ووزارة الصحة لاتدخر جهدا فى رعاية المرضى، وهذه الواقعة مربكة وتحتاج إلى تحديد المسئول لمحاسبته».

من جانبه أكد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، أنه سيتقدم بأول طلب مناقشة حول هذه الواقعة، ليتم مناقشته عقب صدور اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال «تهامى»: «الواقعة مؤسفة وتستحق إجراء تحقيق موسع ويجب على النيابة ووزارة الصحة فتح التحقيق مع مدير المستشفى والمسئولين من الطاقم الطبى، فضلا عن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية».

وواصل «الحقيقة غائبة والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى تكشف عن موت مرضى بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية نتيجة نقض الأكسجين، تستوجب معالجة واضحة بدءا من وزارة الصحة بحكم مسئولياتها».