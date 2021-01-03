وكيل صحة الشرقية يزور «عزل الحسينية» بعد وفاة 4 حالات

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفى، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا بعزل المستشفى، ومختلف المرضى بالأقسام الطبية الأخرى، وقام حيث مر على أقسام العناية المركزة وقسم العزل، وحرص على الإستماع إلى المرضي، والاطمئنان علي حالتهم الصحية.

جاء ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد وفاة جميع الحالات بالعناية المركزة لمرضى كورونا بسبب نفاد كميات الأكسجين بالمستشفى، مؤكدا بأنه لا صحة لما تم تداوله على السوشيال ميديا بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات، وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة نتيجة لتدهور حالتهم بسبب أسباب متعددة، أهمها الإصابة بفيروس كورونا، وأنهم يعانون من أمراض مزمنة، وأن الأكسجين متوفر بالمستشفى، كما توجد حالات مرضية أخرى، منها ١٧ طفلا بالحضانة، و2 حالة بالعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، و36 حالة إصابة بكورونا بقسم العزل، ولم تحدث أي وفيات بين هذه الحالات، كما أكد وكيل الوزارة بأنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين.

كما قام الدكتور هشام مسعود، بالإطمئنان على كافة الحالات بالأقسام المختلفة بالمستشفى، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمرضي لحين تماثلهم للشفاء تماما.

وباشرت نيابة الحسينية، التحقيق في واقعة وفاة 4 من مرضى كوورنا في عزل مستشفى الحسينية مساء أمس.

وقال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إنه لا صحة لوفاة 7 حالات بسبب نقص الأكسجين، مؤكدا أن عدد الحالات المتوفية 4 حالات بعضهم مصابين بأمراض مزمنة.