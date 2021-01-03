مصرع مزارع صعقا أثناء توصيله كهرباء من عمود إنارة

لقى عامل في العقد الرابع من عمره، مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأحد، وذلك أثناء عمله داخل مزرعة موالح بناحية مركز بدر في محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وكان مستشفى بدر المركزي، استقبل محمد لطفي محمد داوود، 45 عامًا، مقيم بقرية أبو شفيق مركز الدلنجات، ويعمل في مزرعة بقرية الكفاح، جثة هامدة.

وتم إبلاغ الجهات الأمنية بمديرية أمن البحيرة، وحُرر المحضر اللازم بذلك، وبسؤال مرافقيه أفادوا بتعرضه للصعق الكهربائي، أثناء توصيل سلك من عمود كهربائي موجود بجوار الأرض الزراعية التي يعمل بها، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

وأودعت الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم.

وفي وقت سابق، أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بمركز الرحمانية بالبحيرة، بحالة اختناق إثر استنشاق غاز نتيجة تسريب باسطوانات الغاز داخل منزلهم، وجرى نقلهم للمستشفى المركزي في حالة إعياء، ويخضعون جميعهم للعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، منذ أيام، 3 أشخاص من عائلة واحدة مصابين بالاختناق نتيجة استنشاق غاز ناتج عن تسريب اسطوانة بالمنزل بقريه المجد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي، يفيد وصول مصابين بالاختناق، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث تسريب لاسطوانة غاز بمنزل بقرية المجد التابعة لمركز الرحمانية.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الرحمانية المركزي وهم كل من «أمنية أحمد السنهوري، 9 سنوات، محمد أحمد السنهوري، 9 سنوات، أمل أحمد العقدة، 30 سنة»، مصابين بالاختناق وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.