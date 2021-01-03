فحص 561 ألف سيدة ضمن مبادرة «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة بالمنيا، قدمت كافة الخدمات الصحية من الكشف والعلاج لـ561 ألفا و266 سيدة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة لدعم صحة المرأة»، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد السيدات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، بلغ 561 ألفا و266 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مؤكدا على استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الاساسية، منسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل إشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

وأكد محافظ المنيا، على استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف إلي إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، لاكتشاف أمراض سوء التغذية حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وقد تم حتى الآن فحص 119 ألفا و628 طالبا من طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، بمراكز العدوة ومطاي وديرمواس.