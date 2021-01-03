وزير الزراعة: 33 مليار جنيه قيمة صادرات مصر الزراعية خلال 2020

عن نجاحات القطاع الزراعي، خلال عام 2020، وتحقيق معدل صادرات زراعية ضخم للغاية، رغم تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، على العالم أجمع وليس مصر فقط، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي أثبت خلال العام الماضي، وبالأخص خلال فترة الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، أ،ه من القطاعات الواعدة التي حققت معدل نمو إيجابي، لافتا أنه على صعيد الصادرات الزراعية المصرية، فقد حققنا إجمالي صادرات تعدى الـ 5 مليون طن، وبما يصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار، يعني أكثر من 33 مليار جنيه مصري، موضحا أن الوزارة تمكنت أيضا من فتح أسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، رغم ظروف جائحة كورونا، وغلق حركة التجارة الدولية وانخفاضها بأكثر من 11 سوقا.

وزير الزراعة: جودة المنتج المصري جعلته مطلوبا على المستوى العالمي

وأوضح «القصير»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع على شاشة «extra news»، أن كل ذلك يرجع إلى جودة المنتجات الزراعية المصرية، وتطبيق الرقابة وإجراءت التتبع على عمليات زرواعتها وإنتاجها، وهو ما زاد من الطلب على الصادرات المصرية الزراعية بالأسواق العالمية، وساعدنا على احتلال مراكز متقدمة ببعض المنتجات الزراعية على المستوى العالمي، كاشفا أن الوزارة تتطلع لفتح أسواق جديدة، للمنتج الزراعي المصري، لأن يساعد في إدخال عملة أجنبية لمصر، تعوض ما ننفقه في استيراد بعض السلع التي نعاني من فجوة غذائية منها.

السيد القصير يكشف خطة مشروعات وزارة الزراعة في 2021

وفيما يتعلق بما تستهدفه وزارة الزراعة خلال عام 2021، أشار «القصير»، إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور خلال هذا العام، يأتي في مقدمتها مسألة التوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية، معللا أن التوسع الرأسي بالأخص، هو عنصر ومحور مهم في مسألة تحقيق الأمن الغذائي، لأننا ننتقي أصنافا عالية الإنتاجية وأصنافا مبكرة النمو، وهو ما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الفجوة.

وتابع أيضا لدينا المشروع القومي لبذور الخضر، الذي سنعمل عليه خلال الفترة القادمة، وكذلك مجموعة من المشروعات المرتبطة بالثروة الحيوانية، سواء ما يتعلق بممراكز تصنيع الألبان وتطويرها، للحفاظ على صحة الإنسان المصري، كما نعمل على مشروع أخر لتطوير وإيجاد مناطق استثمارية بملف الدواجن، ومشروع الصادرات الزراعية المصرية، معلنا أن الوزارة لديها الكثير من المحاور والمشاريع التي ستعمل عليها خلال عام 2021.

وزير الزراعة: الدولة تعمل حاليا مشروع التوسع الأفقي بالرقعة الزراعية

فيما ألمح «القصير»، أن من المشروعات الكبرى القومية التي تتجه إليها الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية، هو مسألة التوسع الأفقي بالرقعة الزراعية، ومحاولة إضافة مساحات جديدة إلى تلك الرقعة، تساعد الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد، وهو ما يتضح بمشروعات الدولة بشمال مصر وسيناء وفي الوادي الجديد وتوشكى وشرق العويبنات والساحل الشمالي، مشيرا إلى اتن تلك مشروعات كبيرة وضخمة نأمل أن تحقق النتائج المرجوة منها.