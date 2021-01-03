وزير الزراعة: الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأمن الغذائي قضية مهمة للغاية، ويعتبر من أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية.

وأضاف الوزير أن مسألة توفير الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة بين الكمية المنتجة وما يحتاجه السوق الداخلي المصري، حتى نقلل من الاستيراد، يتطلب العمل على العديد من المحاور، لأن الجميع يعلم أننا نعيش على مساحة صغيرة من مساحة الأرض الصالحة للزراعة في مصر، مشيرا إلى أن الأراضي المزروعة في مصر حوالي 9.4 مليون فدان، وبالتالي نصيب الفرد من تلك المساحة، يتناقص مع الزيادة السكانية، ولهذا يتطلب العمل على عدة محاور، ويأتي في مقدمتها، التوسع الأفقي ومحاوللات زيادة مساحة الرقعة الزراعية.

وزير الزراعة: زيادة مساحة الرقعة الزراعية ليس بالأمر السهل

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع على شاشة «extra news»، أن زيادة مساحة الرقعة الزراعية أمر ليس سهلا، ولهذا لم يكن هذا الأمر على رأس أولويات الدولة لفترة بعيدة، ولكن مع الزيادة السكانية والوضع الحالي، كان من الضروري أن تهتم الدولة بالتوسع الأفقي لمساحة الرقعة الزراعية، لأن ذلك سيساعد أيضا على توفير قدر كبير من المحاصيل الاستراتيجة.

وزير الزارعة: مشاريع استصلاح الأراضي تحتاج إلى مليارات

وأوضح وزير الرزاعة واستصلاح الأراضي، أن الخطوة الرئيسية بمسألة التوسع الأفقي، هي التأكد أولا من صلاحية الأرض للزراعة والتركيبة المحصولية لتلك الأراضي، قبل أن نبدأ بمرحلة الاستصلاح والإنفاق على عملية التوسع الأفقي واستصلاح أراض أي منطقة، لأن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى مليارات، تصرف على توفير بنية تحتية وشبكة طرق وشبكة كهرباء، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة لاستصلاح تلك الأراضي، وبالتالي تحرص وزارة الزراعة على الاستعانة بخبراء الجامعات المصرية المختلفة، حتى نصل إلى أكبر قدر من الدقة.

القصير: استصلاح الأراضي يحتاج إلى دراسات عميقة

وأشار إلى أن الدولة قبل أن تبدأ بتنفيذ أي من تلك المشروعات، وتنتفق عليها المليارات، يجب أن تخضع لدراسات عميقة لنوعية الأراضي المستهدفة، للتأكد أولا من صلاحيتها للزراعة، ثم نلجأ بعدها إلى عمليات توفير المياه، ومن ثم باقي الإجراءات الأخرى، لافتا إلى أن تفقده الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقه الساحل الشمالي وجنوب الضبعة، كان خطوة أولية لاستصلاح الأراضي بتلك المناطق.

وكان قد تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقة الساحل الشمالي وجنوب الضبعة، بمرافقة وفد من الخبراء والمتخصصين.