إجازة استثنائية للعاملين بتعليم الجيزة: تعرف على كامل القرارات

قرر خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم 719 لسنه 2020 والكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا.

استكمال تدريس المناهج بنظام التعليم عن بعد

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ ما تم إعلانه خلال اجتماع مجلس الوزارء بشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبار من أمس السبت، 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول، وتأجيل كل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، إضافة لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة المعلمين والعاملين.

تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء

وقرر مدير التربية والتعليم بالجيزة تفعيل قرارات مجلس الوزراء المتمثلة في:

- تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على «يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذى تسمح طبيعية وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار ويؤدى باقى الموظفين مهام وظائفهم (بالتناوب) فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا».

- تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى نص على أن «يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقا لما هو مثبت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار»، «ويمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة إضافة إلى منح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة».

- تفعيل المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي نص على أن «تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن إثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية».

وأكد حجازي على تنفذ القرار بكل دقـة بالمديرية والإدارات التعليمية وبجميع المدارس التابعة لمديرية التعليم الجيزة.