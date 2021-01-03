تحصيل 10 غرامات عاجلة لعدم ارتداء الكمامة بمشروع نقل الركاب بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تحرير مخالفات وتحصيل 10 غرامات من ركاب مشروع نقل الركاب، لعدم ارتدائهم الكمامات في أول أيام تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات.

ووجه شعيب، بالمتابعة المستمرة والتشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خاصة الالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومنع انتشار العدوى بين الناس في الشوارع والأماكن العامة.

ونفذ مشروع نقل الركاب، بالتعاون مع مباحث المرور في مطروح، حملة تفتيش على سيارات الأجرة وفرض الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات بالإضافة إلى جهود التطهير والتعقيم فى موقف مدينة مرسى مطروح العمومى بالكيلو 2 طريق مطروح إسكندرية.

وقال المهندس محمد القط، مدير مشروع نقل الركاب، إنه تم، اليوم الأحد، فرض 10 غرامات على المخالفين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، مع استمرار تنفيذ الحملات على جميع السيارات بالمواقف الفرعية فى مطروح والمراكز والمدن السبعة الأخرى بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا.

وأكد المحافظ على تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بمدن المحافظة، وبدأت فرق الطوراىء فى مركز ومدينة مرسي مطروح بأعمال الرش والتطهير فى أكبر سوق تجارى فى مطروح، وهو «سوق ليبيا» بالإضافة إلى القيام بأعمال التعقيم لجميع السيارات المقبلة من القاهرة والإسكندرية والمحافظات المختلفة إلى مطروح، عند مدخل مدينة مرسى مطروح فى بوابة الكيلو 21 شرق المدينة، وكذلك البوابات، فى مداخل المدن والساحل الشمالى، للوقائية من فيروس كورونا واتخاذ جميع التدابير لمواجهة جائحة كورونا.

ودعا المحافظ جموع المواطنين للالتزام بجميع القرارات والإجراءات الوقائية، التي أقرتها الدولة، خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي لمنع انتشار العدوى، والحفاظ على صحتهم من كورونا، لافتا إلى أننا بدأنا، اليوم، تطبيق غرامة فورية قيمتها 50 جنيه لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وحال امتناع غير الملتزمين بسداد الغرامة سيتم تحويله المخالفة للنيابة العامة.