الشاب خالد: «أنا بخير.. وسعيد بالتواجد في دبي»

استنكر النجم الجزائري الكبير الشاب خالد، ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشأن وفاته تأثرًا بتعرضه لحادث سير ضخم، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي حادث وبصحة جيدة.

وقال الشاب خالد، لـ «الوطن»، إنه يقضي عطلة رأس السنة الجديدة، في دبي، متابعًا: «سعيد جدًا بالتواجد في إمارة دبي لهذا العام التي أراها دومًا في تطوير وتجدد».

وأعرب الشاب خالد عن سعادته لنجاح حفله في رأس السنة، الذي أحياه مع صديقه الشاب فوديل والذي عًرض حصريًا على القناة الثانية عبر التلفزيون الفرنسي.

وشارك الشاب خالد، المطربة شيرين والفنان حسين الجسمي، نهاية ديسمبر الماضي، إحياء حفل ضخم على هامش افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي، وذلك وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقي.

وجرى تنظيم الحفل، على هامش الافتتاح الرسمي لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي، والذى تنظمه دائرة دبي للسياحة دورته الـ25 هذا العالم لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وكانت شائعات عدّة، تخرج منذ شهر أبريل الماضي، تُفيد بوفاة الشاب خالد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، لكنه كان يُبدي انزعاجه الكبير من تلك الشائعات، لاسيما وأنه لا يفضل أن يتدخل أحد في حياته الشخصية، خاصة في أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشاب خالد، في تصريحات تليفزيونية أنذاك، أنه لم يحزن عندما تداول البعض خبر وفاته بفيروس كورونا، موضحًا: «من زمان يقولوا خالد مات في صدام سيارة وغيرها وكنت بشوف الحاجات عادي، العالم أصيب بمحنة وعيب حد ينال من أخيه بهذا الشكل».

وقدم الشاب خالد، أغاني كثيرة مع مطربين مصريين، كان آخرها في شهر مايو الماضي، بمشاركة الفنان تامر حسني، إذ ظهر معه في فيديو كليب أغنية «وأنت معايا»، وهي من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي والفيديو كليب من إخراج سعيد الماروق.