الشيخ خالد الجندي: الجماعات المتطرفة تخالف الإسلام بقتال الكفار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سبب وجود آيات قرآنية عن القتال، هو رد المعتدين، وليس قتال الكفار أو المخالفين فى العقيدة.

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «الجماعات المتطرفة عاوزين يجعلوا المعركة تدور ضد المختلف معك ما دام غير مسلم، فيجوز حربه وقتاله وعدم تهنئته بعيده، وهذا مخالف لتعاليم الإسلام السمحة».

وأضاف: «نقع الآن تحت براثن فكر ظلامى اعتدائى يحارب كل المخالفين فى العقيدة».

أبو عاصي: الفتاوى تتغير مع الزمن

فيما قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إنه يفتي فى المسائل الشرعية منذ 30 عاما، وكثيرا ما تغيرت فتواه، لافتا إلى أن كثرة الكلام ومصالح الناس والتطور الجديد تقضى زيادة البحث للبت فى كل واقعة.

وتابع «أبو عاصى»، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج «لعلهم يفقهون»: «الدين واحد منذ بعث الله آدم عليه السلام، لكن الشرائع اختلفت لقضاء حوائج الناس، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان ينوع فى فتواه لما يناسب حاجة الناس».

«لعلهم يفقهون» هو برنامج ديني اجتماعي يذاع بشكل يومي يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز، بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني ويهدف إلى الارتقاء بوعي المسلمين في ظل الوقت الذي تنتشر فيه جماعات تكفيرية هدامة تعمل ضد فكرة الدولة الوطنية، ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان الإرهابية وجماعة داعش، وتعمل الدولة المصرية بالتنسيق مع مختلف الجهات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشرييف ومؤسسة الأوقاف ودار الإفتاء وعدد كبير من كبير العلماء الأجلاء من أجل تجديد الخطاب الديني الذذي يؤدي الفهم الخاطئ له إلى أعمال عنف تسيئ إلى صورة الدين الإسلامي.