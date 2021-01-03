طفلة تفضح إتجار أمها المطلقة بالمخدرات: بلعت قطعة حشيش

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على ربة منزل لاتهامها بالإهمال والإتجار في المواد المخدرة، مما تسبب في تناول طفلتها البالغة من العمر عام ونصف قطعة من مخدر الحشيش وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس الأم والاستعلام عن حالة الطفلة، التي تبين أنها كانت تلعب بقطعة صغيرة من مخدر الحشيش وابتلعتها وكادت أن تودي بحياتها.

وكان مستشفى بنها الجامعى قد استقبل الطفلة «فيروز. ا» البالغة من العمر عام ونصف، إثر تناولها قطعة من الحشيش المخدر، وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بضبط الأم وحبسها وطلب تحريات المباحث.

كان اللواء فخر الدين العربي، تلقى إخطار من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بابتلاع طفله تدعي «فيروز. ا» البالغة من العمر عام ونصف، قطعة من مخدر الحشيش.

وجرى إخطار اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتم ضبط الأم وتدعى «ن. ع» لتسببها في إهمال طفلتها الرضيعة.

وكشفت التحريات أن الأم تقوم بترويج المخدرات، وحٌرر عن ذلك المحضر رقم 8 لعام 2021 جنح طوخ.

وكشفت التحريات إن المستشفي الجامعي ببنها استقبل الحالة، وتم حجزها بقسم السموم وإجراء كافة الخدمات الطبية اللازمة، حيث تبين أن الطفله تم تحويلها من مستشفي خاص آخرا، دون أن يكون بصحبتها أحدا من أهليتها، وكشفت التحقيقات تورط الأم في الواقعة، حيث إنها مطلقة وتقوم بترويج المواد المخدرة، وغافلتها الطفلة وابتلعت قطعة حشيش مخدر وتم إنقاذ حياتها.

وفي وقت سابق، قررت غرفة المشورة بمحكمة شبرا الخيمة قبول استئناف نيابة قسم ثان شبرا الخيمة على قرر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل طبيبة نساء وتوليد في واقعة ضبط عقاقير وأدوية مخدرة بدون فواتير أو أورق رسمية داخل المركز الطبي الخاص بها في شبرا مع استمرار حبسها علي ذمة القضية

وأكدت المتهمة، أنها طبيبة شهيرة وتستخدم هذه الأدوية في علاج المرضي بالمركز وحسب الحالات الطبية، وأن المخالفة التي ارتكبتها لا تتعدي انها احتفظت بهذه العقاقير دون الفواتير اللازمة لذلك.