رئيس شعبة المستلزمات الطبية: الكحول متوفر ونصدره.. «مصر بلد قصب السكر»

حول توفر الكحول والمطهرات بمصر، أكد محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بـ الغرفة التجارية، أن مصر لا تعاني من أي أزمة في توفير المطهرات ولا الكحول، لأن مصر منبع لإنتاج الكحول وتصدره إلى للعالم أجمع، قائلا: «مصر بلد قصب السكر، فهي منبع من منابع الكحول، وعندنا كحول لاين، وبنصدر للعالم كله كحول ومطهرات».

ونبه «إسماعيل»، أن يجب أيضا ألا نستخدم المطهرات بشكل مسرف، «مينفعشي نستخدم المطهرات عمال على بطال، لأن المطهر ده بيجي على إيدي، وفيه بكتريا نافعة وبكتريا ضارة، فأنا كدا بقتل البكتريا النافعة اللي محتاجها، بالاستخدام المسرف للمطهر»، نافيا أن تكون أسعار المطهرات أو الكحل زادات خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، فما حدث عكس ذلك وانخفضت الأسعار «إزازة الكحول لتر كانت بـ 90 جنيه، بقيت بـ 60 جنيه، واللي عايز ينزل قصر العيني».

محمد إسماعيل يشيد بهيئة الشراء المصرية

وأشاد «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية مع خلقة اليوم الأحد، من برنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، بهيئة الشراء المصرية، لأنها قامت بشراء كل المنتجات الطبية التي تحتاجها الدولة في مواجهة وباء كورونا، قبل أن يصل هذا الفيروس إلى مصر، وبالتالي، لم نشعر بأي أزمة على مستوى المستشفيات.

وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إلى أن التعامل مع الكمامات يتم بشكل غير صحيح، لافتا «الكمامة، متنفعشي تفضل على بوقي ساعة واتنين وتلاتة، ده يحصل في الأماكن المزدحمة والمغلقة وبس، أما في عربيتي وقاعد لوحدي ألبس الكمامة ليه؟، لأن وقتها بستنشق ثاني أكيد الكربون، اللي أنا بطلعه»، منبها أن ذلك يؤثر على الجهاز التنفسي.

محمد إسماعيل: مصر تنتج 9 ملايين كمامة يوميا

وأعلن أن سعر علبة الكمامات التي تحتوي على 50 كمامة، كان قد وصل إلى 300 جنيه، وأحيانا 350 جنيها، خلال الموجة الأولى من انتشار فيورس كورونا المستجد بمصر، ولكن الآن سعر عبوة الكمامة تخرج من المصنع بـ 50 جنيها، بجنيه واحد للكمامة، وتطرح بالصيدليات بسعر 2 جنيها، مؤكدا أنها متوفرة في كل الأماكن لأن مصر تنتج يوميا 9 ملايين كمامة، ويتم تصدير الفائض عن احتياجات الشارع المصري.

إسماعيل: مصر استوردت 180 خط إنتاج كمامات خلال الموجة الأولى

ولفت «إسماعيل»، أنه تم استيراد 180 خط إنتاج كمامات خلال الموجة الأولى، وأصبحت كل تلك الخطوط الإنتاجية تعمل الآن، فكل المنتجات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة مرض كورونا متوفرة وموجودة بمصر ما عد القفازات، التي لا يجب أن يستخدمها إلا العاملين بالقطاع الطبي.