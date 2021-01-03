التعليم العالي تدرس مشروعا لإضافة سنة امتياز لطلاب «طب بيطري»

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس تبنى مشروع مقترح، بإضافة سنة إضافية لمرحلة البكالوريوس في كلية الطب البيطري «امتياز»، لتكون مدة الدراسة 6 سنوات بدلاً من 5 سنوات، لافتا إلى أنه يجرى حالياً إعداد النص التشريعي لعرضه على الجهات المختصة الفترة المقبلة.

وتنشر «الوطن» مقترح تعديل لوائح كليات الطب البيطري زتاذي شمل التالي:

1ـ الموافقة المبدئية على تعديل المادة 182والمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لتصبح على النحو التالي:

المادة (182)

- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطرى التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية: درجة البكالوريوس في الطب البيطري.

المادة (183):

- مدة الدراسة لنيل بكالوريوس في الطب البيطرى خمس سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز

- سنة التدريب (الامتياز) هي متطلب للتخرج

ـ مخاطبة لجنة قطاع الدراسات البيطرية لتحديد مسميات الدرجات العلمية لمرحلة الدراسات العليا في ضوء التعديل المشار إليه في البند السابق.

وبحسب النص المقترح فإنه سيتم مخاطبة الجامعات التي بها كلية طب بيطرى لتحديد أماكن تدريب الطلاب خلال سنة الامتياز.

شروط للحصول على ماجستير الطب البيطري

يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الطب البيطرى أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب البيطرى أو بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمی آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ، في حين يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة في الطب البيطرى، أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الطب البيطرى أو ماجستير في العلوم الطبية البيطرية في المادة التي تخصص فيها من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمی آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.