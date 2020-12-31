لجان في الجامعات لعزل الطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا أثناء الامتحانات

قرر عدد من الجامعات الحكومية، اليوم، اتخاذ عدد من الإجراءات لتطبيقها في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، في ظل مجابهة الدولة المصرية لتفشي مرض كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية للمحافظة على منتسبي المجتمع الجامعي من الإصابة بالمرض والمرور بالامتحانات بسلام.

وذكرت جامعة حلوان، أنّه حال اكتشاف أي أعراض للمرض على الطلاب أثناء الامتحانات، سيتم توجيههم لعيادة مستشفى الطلبة لإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وصرف العلاج كاملا والمستلزمات للطالب من الصيدلية، على أن يتم منح الطالب إجازة، والتوصية بالعزل المنزلي وفقا للكشوفات الطبية والتحاليل، واحتساب المدة المتغيب بها الطالب إجازة مرضية، وذلك لمراجعة الكلية بعد تعافيه للنظر في إعادة الامتحانات.

تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بكورونا بكامل درجاتهم

وفي جامعة مطروح، أوصى مجلس الجامعة برئاسة الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، النظر في امتحانات الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنّه يجب على الطالب أن يقدم شهادة معتمدة من أحد المستشفيات المخصصة للعزل أو الحميات، تفيد بإصابته بفيروس كورونا المستجد للتأجيل له وتحديد موعد لاحق بعد تعافيه لإجرائها مع احتفاظه بكامل الدرجات لكل مادة.

وفي جامعة سوهاج، قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، تخصيص لجان عزل امتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، بجميع الكليات لمختلف الفرق، للطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا المستجد لاستكمال امتحاناتهم وفقا لرغباتهم، على أن يتولى مهمة المراقبة والمتابعة للجان فريق طبي متخصص من المستشفيات الجامعية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية الكاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتشديد تطبيق التباعد الاجتماعي ومنع وجود أي شخص بالجامعة دون كمامة.