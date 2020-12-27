7 قرارات يتم تطبيقها على طلاب الجامعات.. منها انتظام الدراسة

يعتبر هذا العام استثنائيا على العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي أثر على جميع النواحي ومنها التعليمية، حيث أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر له عن مجموعة من القرارات التي تخص العام الدراسي لطلاب الجامعات خلال الفصل الدراسي الأول.

وتستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أهم قرارات وزير التعليم العالي، والتي سيتم تطبيقها على طلاب الجامعات خلال الترم الأول من العام الحالي 2020 – 2021.

قرارات سيتم تطبيقها على طلاب الجامعات

- انتظام الدراسة، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأولي، ضمن منظومة التعليم المهجن، الخاص بالمحاضرات العادية والإلكترونية، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

- التأكيد على ضرورة التعامل بحزم مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بجميع الجامعات، وفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

- وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعي والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية.

- تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

- قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لأثنى عشر عاما في التعليم والاكتفاء فى هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

- اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة فى تخصصات الصيدلة والطب البشرى وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب التي سوف يتم النظر في معادلة الشهادات التي تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية على أن يتم تطبيق هذا القرار على الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج اعتبارا من العام الجامعي القادم 2021 – 2022.

- الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.