عضو صحة النواب: يجب إخبار الرأي العام بتحقيقات مستشفى الحسينية

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اسطوانات الأكسجين يتم تصنيعها محليا في مصر، ويوجد أكسجين سائل وأكسجين غازي، مبينا أن بعض المستشفيات ينتهي منها الأكسجين أحيانا، أو لا يتم تجديدها باستمرار، مبينا أن هناك تحقيقا يجري من جانب النيابة العامة ووزارة الداخلية، بشأن وفاة بعض المواطنين في غرف العناية المركزة بمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية مساء أمس.

أبو العلا: يجب إخبار الرأي العام بنتيجة التحقيقات

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لا يجب تهوين أو تهويل الأمر، متابعا «ربنا يرحم من توفوا ويصبر أهلهم ولكن يجب التحقيق بشفافية ويجب إخبار الرأي العام بما حدث وهناك اهتمام من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدم تكرار هذا الأمر في الفترة المقبلة، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد مع فتح مصانع مغلقة تنتج اسطوانات الأكسجين وتوفير احتياطي كبير حتى لا تظهر هذه الأزمة مرة أخرى على الإطلاق».

النائب: جهاز قياس الأكسجين رخيص ويمكن استخدامه في البيت

وأردف: «النواب القادمون سيقومون بدورهم على أكمل وجه ولجنة الصحة لا تستطيع أن تنعقد في الوقت الحالي، ونحن في جائحة في ظروف استثنائية ويجب أن يعمل الجميع بكل مجهوده، جهاز قياس الأكسجين رخيص وهذا يعطي مؤشرا يعبر عن استجابة الحالات ولا مانع من وجود في المنزل واستخدام أجهزة الأكسجين بشكل فردي، ومهم وجود جهاز الأكسجين في الوقت الحالي، خاصة بعد المطالبات بالعزل المنزلي والجهاز يعمل على قياس الأكسجين فقط أما جهاز التنفس يجب أن يكون تحت إشراف طبيب لأنه لا يمكن وضع مريض على الجهاز لمدة 24 ساعة متواصلة».